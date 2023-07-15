Altay, Björkander ile pazarlıkta

Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon anlaşması yüksek olan Björkander'den indirim yapmasını beklediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda İsveç kulübü Mjallby AIF'den 3 yıllığına transfer ettiği 27 yaşındaki saunmacı, önceki sezon Süper Lig'de 24, geçen sezon 1'inci Lig'de 30 karşılaşmaya çıktı. Alacaklarını tahsil etmek için Altay'a FIFA kanalıyla ihtarname gönderen Björkander, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazandı. İsveçli defans oyuncusu indirim yapmamaya yanaşmaması halinde Altay'la yollarını ayırıp, FIFA'da davalık olacak. Bu ihtimalde Björkander'in alacaklarını elde etmesi uzun zaman alacak. Tecrübeli futbolcu yeni sezon sözleşmesinde indirime giderse, eski alacaklarının bir bölümünü de elde edecek.