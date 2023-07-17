Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Ardından top kapma oyunu oynayan oyuncular, yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı noktaladı. Sabah antrenmanına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu ise kasığındaki ağrı sebebiyle idmana katılmadı. Siyah-beyazlıların Boşnak futbolcusu Ajdin Hasic ise çift kale maçta yer almayarak antrenör eşliğinde çalıştı.