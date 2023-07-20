Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların üç grup halinde 8'e 2 pas yaparak sürdürdükleri idmanı topa sahip olma çalışmasının ardından ayak tenisi ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.