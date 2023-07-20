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Giriş Tarihi: 21.7.2023 00:25

Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların üç grup halinde 8'e 2 pas yaparak sürdürdükleri idmanı topa sahip olma çalışmasının ardından ayak tenisi ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı
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