Arthur Masuaku'dan SABAH Spor'a iddialı sözler! "Önümüze geleni parçalayacağız"

Beşiktaş'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku, yeni sezon için oldukça iddialı konuştu. İşte 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun açıklamaları: "İnsanlar ikinci yarıda gösterdiğim performansı konuşuyor. Dürüstçe söylemek gerekirse ilk dönem de benim için kötü değildi. Şubat ayından sonra maç kaybetmedik, iyi performans gösterdik. İlk yarı da fena değildi ama bir noktadan sonra bakacak olursak ikinci yarının hem benim hem takım adına daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben kendi yapmam gerekeni yaptım, bu da takıma yardımcı olmak ki olduğumu da düşünüyorum." "Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki performansımız bize yeni sezon için öz güven kazandırdı. Transferler de geldikçe seviye artacaktır. Hedef bu yıl şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz önümüze geleni parçalamak şeklinde olacak. Skora katkı sağlamak, gol atmak her zaman güzeldir. Herkes daha fazla şut çekmem gerektiğini söylüyor ama orta sahadan da şut çekemem, şut pozisyonunun olması gerekiyor. En çok katkı verdiğim sezonlardan birini yaşadım. Güzel bir hissiyat. Duran top kullanma özelliğimin de olması, bu noktada bana yardım ediyor. Bu şekilde devam edeceğim."

HEDEFİM KALMAKTI ONA GÖRE İŞ YAPTIM

"Geçen yıl kiralık durumum vardı, amacım ise Beşiktaş'ta devam etmekti. Netice olarak buradayım"

"Geçen yılki tartışmalar beni etkilemedi. Geldiğimde menajerimle, West Ham'la hatta kendi kafamda da bazı şeyler olmuştu. Bu tarz kontratları çok fazla görmüyorsunuz ama benim hedefim aslında burada kalmaktı. İşimi de buna göre yaptım. Netice olarak buradayım. Saha içerisinde Şenol Hoca ile iletişimi sağlıyoruz. Zaman zaman odasına çağırıyor, görüşüyoruz. Futbol ya da benim hayatım hakkında konuşuyoruz. Aramızda futbolcu-antrenör ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa o şekilde ilişki var. İstanbul kalabalık ama çok istisnai bir şehir. Buradaki hayatımı Londra'ya göre çok daha fazla seviyorum. Artık Türkiye'de yerleşik hayata geçiyorum ve İstanbul'u daha fazla gezmeyi istiyorum."

ROSİER ÇOK FAZLA PLAYSTATİON OYNUYOR

"Aynı dili konuştuğumuz için Rosier ile anlaşmamız daha kolay. İkimiz de komik, eğlenceli insanlarız, enerjimiz iyi. Beşiktaş'a ilk geldiğimde beni karşıladı, hemen enerjisini geçirdi ve bana kollarını açtı... Sanki daha önceden tanışıyormuşuz gibi. Benim için farklıdır, çok da severim. Futbol dışında zaman zaman yemeğe çıkıyoruz ama sorun şu ki, çok fazla Playstation oynuyor. O yüzden de evden kendisini söküp çıkartmak zor oluyor."





CENK'LE BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

"Futbolu bilen, futbolu anlayan futbolcularla birlikte oynadığınızda işiniz daha kolaydır. İngiltere'den de biliyorum Cenk'i Everton döneminden. O yüzden de birbirimizi daha iyi anlıyoruz, çok da iyi oyuncu. Orijinal olarak sol kenar olmasa da santrfor olsa da kendisini çok iyi adapte etti ve bulunduğu bölgede çok iyi işler yapıyor."





İLK SENEMDE ÇOK EĞLENDİM

"Süper Lig, iyi ve oynaması zor bir lig. Kariyerimde forma giydiğim liglere bakıldığında Yunanistan'a göre daha iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. İleride daha da iyi olacaktır. İlk senemle ilgili kendi adıma şunu söyleyebilirim; çok eğlendim ve benim için güzel geçti.





TEK SORU TEK CEVAP

EN İYİ STAT: Tottenham Stadı

En iyi taraftar: Beşiktaş

EN İYİ FUTBOLCU: Messi

İDOLÜ: Yok

EN SEVDİĞİ TÜRK YEMEĞİ: Baklava

TAKIMIN EN KOMİĞİ: Kerem Atakan

KENDİSİ DIŞINDA EN İYİ GİYİNEN: Rosier

EN RÜKÜŞ: Onur Bulut

EN CÖMERT: Gedson-Omar Colley

EN ÇALIŞKAN: Necip Uysal

EN CİDDİ GÖRÜNEN: Ben

BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ FUTBOLCU: Samir Nasri