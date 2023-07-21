Beşiktaş Strasbourg’u 2-1 mağlup etti! Şenol Güneş’ten Lyanco sözleri...

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beşiktaş, Almanya kampının son gününde Strasbourg'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kamp çalışmalarımız iyi geçti. Tüm oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Çok daha iyi durumdayız. Zaten oyun yapımızda bir takım temel yapılar vardı. Biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. İlk resmi maçımız 27 Temmuz'da oynayacağız. Bugünkü hazırlık maçında da iyiydik. Elimizdeki oyuncularla ne yapacağımızı gördük. Hazır olup, alternatif oyuncuları kendi içimizde bulup, eksik oyuncuları da alarak yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. Oyuncuların niyeti iyiydi. O yüzden mutluyum."

"Öğretmenliği bıraktığım için not vermiyorum ama hepsini Avrupa kadrosuna katmak istiyorum. Rakamlarla uğraşmayalım. Bugün 1 alan, yarın 10 alır. Hazırlık döneminde yaptıklarımız çalışmaların ilk takımı. Tirana dinamik bir takım. Zorlanabiliriz. İnşallah zorlanmadan kazanırız."

RACHID GHEZZAL

"Rachid Ghezzal'ın durumu ciddi değil. Onun yeteneklerini ve kalitesini konuşacak değiliz. Onun için dinlenmesinin daha yararlı olacağını düşündük. Bir sıkıntımız yok. Ajdin Hasic ile az çalıştık. Montero bana göre en iyisi."