Beşiktaş Strasbourg’u 2-1 mağlup etti! Şenol Güneş’ten Lyanco sözleri...

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde sürdüren Beşiktaş, yurt dışı kampının üçüncü hazırlık maçında Avusturya Salzburg'da bulunan Grödig Arena'da Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.
10. dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile öne geçti. Sağ çaprazdan Onur Bulut'un içeri çevirdiği topu kale önünde Muleka arka direğe indirdi. Pozisyonu takip eden Aboubakar'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.
21. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan son çizgiye inen Onur Bulut'un ortaya çevirdiği topa kale önünde Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
25. dakikada Fransız ekibi Strasbourg farkı 1'e indiren golü kaydetti. Ceza sahası içinde Mothiba'nın kale önüne indirdiği topa Sahi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Müsabakada başka gol olmadı ve Beşiktaş, yurt dışı kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-1'lik galibiyetle tamamladı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Beşiktaş, Almanya kampının son gününde Strasbourg'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Kamp çalışmalarımız iyi geçti. Tüm oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Çok daha iyi durumdayız. Zaten oyun yapımızda bir takım temel yapılar vardı. Biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. İlk resmi maçımız 27 Temmuz'da oynayacağız. Bugünkü hazırlık maçında da iyiydik. Elimizdeki oyuncularla ne yapacağımızı gördük. Hazır olup, alternatif oyuncuları kendi içimizde bulup, eksik oyuncuları da alarak yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. Oyuncuların niyeti iyiydi. O yüzden mutluyum."
"Öğretmenliği bıraktığım için not vermiyorum ama hepsini Avrupa kadrosuna katmak istiyorum. Rakamlarla uğraşmayalım. Bugün 1 alan, yarın 10 alır. Hazırlık döneminde yaptıklarımız çalışmaların ilk takımı. Tirana dinamik bir takım. Zorlanabiliriz. İnşallah zorlanmadan kazanırız."
RACHID GHEZZAL
"Rachid Ghezzal'ın durumu ciddi değil. Onun yeteneklerini ve kalitesini konuşacak değiliz. Onun için dinlenmesinin daha yararlı olacağını düşündük. Bir sıkıntımız yok. Ajdin Hasic ile az çalıştık. Montero bana göre en iyisi."
LYANCO AÇIKLAMASI
"Amartey ve Onana ile bir sorunumuz yok. Transfer yapacağımız bir gerçek. Kayıp vermeden gitmek durumdayız. Tartışma ve fikir ayrılığı olabilir. Yönetim de elinden geleni yapıyor. Lyanco'yu istiyoruz ama özel bir durumu varmış. Yine de konuşuyoruz, ne yaptılar bilmiyorum."
"BAŞKANLA KONUŞTUK"
"Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok transfer olsa o kadar iyi olur. Şimdi başkanla da konuştuk. Başkan, sevdiğimiz, geldiğinden beri takımın iyi olması için uğraşan biri. Tabii eleştiri de alacaktır, bazen boyutu aşsa bile. Maddi, manevi kendinden veren birisi..."
"GİTMEK İSTEYENLER VAR"
"Gitmek isteyen oyuncular var. Bunun ekonomik boyutu da var. Biz bir oyuncu istediğimizde 1 milyon euro'dan aşağı istemiyorlar. Bunun aksi tabiata aykırı."
"HEPSİ BİZİM OYUNCUMUZ"
"Muleka da dahil hepsi bizim oyuncumuz. İyi oynarsa devam ederiz. İyi olsa da gidebilir, transfer böyle bir şey. Daha iyi olmaları gerekir. Zaman zaman iyi oynuyorlar. Devam ederse biz de değerlendiririz. Kadromuza en iyi şekilde aynı ayarda oyuncu alabilirsek çok iyi olur. Anlık hareket etmemek lazım. Gidenlere saygı duyuyorum."