Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Matias Vargas sürprizi!

Beşiktaş, Nathan Redmond'ın boşluğunu Matias Vargas ile doldurmayı planlıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah beyazlılar Vargas için Çin'in Shangai Port takımı ile görüşmelere başladı. Beşiktaş Çin ekibi ile bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

GEÇEN YIL BONSERVİSİNE 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Vargas, 38 maçta 5 gol, 13 asistlik performans göstermişti. Arjantinli oyuncu 1 yıl önce 4 milyon Euro karşılığında Espanyol'dan Shangai Port'a transfer oldu.

35 MAÇTA 1 GOL, 13 ASİST

Çin ekibinde 35 maça çıkan Arjantnli sol kanat oyuncusu, 1 gol attı, 13 asist yaptı. (NTV)