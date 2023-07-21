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Giriş Tarihi: 21.7.2023 16:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Matias Vargas sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Matias Vargas sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Çin’in Shangai Port takımında forma giyen Matias Vargas için görüşmelere başladı. Arjantinli oyuncu, Türkiye’de daha önce Adana Demirspor forması giymşti.

Beşiktaş, Nathan Redmond'ın boşluğunu Matias Vargas ile doldurmayı planlıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah beyazlılar Vargas için Çin'in Shangai Port takımı ile görüşmelere başladı. Beşiktaş Çin ekibi ile bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

GEÇEN YIL BONSERVİSİNE 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Vargas, 38 maçta 5 gol, 13 asistlik performans göstermişti. Arjantinli oyuncu 1 yıl önce 4 milyon Euro karşılığında Espanyol'dan Shangai Port'a transfer oldu.

35 MAÇTA 1 GOL, 13 ASİST

Çin ekibinde 35 maça çıkan Arjantnli sol kanat oyuncusu, 1 gol attı, 13 asist yaptı. (NTV)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Matias Vargas sürprizi!
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