Son dakika haberi: Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti! "Burası benim ikinci evim"

TÜRKÇE VEDA MESAJI

Son olarak Türkçe bir mesaj veren Attila Szalai şu ifadeleri kullandı: "Büyük Fenerbahçe ailesi. Her şey için çok çok çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum."