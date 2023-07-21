Son dakika haberleri: Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem gurur dolu! 'Verdiğim tüm mücadelenin..."

FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i sahadan silerek uzun maratonun ardından tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da kaptan Eda Erdem Dündar, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. 2005 yılından bu yana milli takım forması giydiğini belirten 36 yaşındaki deneyimli sporcu, "Bu kupa, verdiğim bütün mücadelenin emeği diyebilirim. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Sadece biz değil, tüm Türkiye olarak hep birlikte şampiyon olduk" dedi.

"HAZZI MUHTEŞEM"

Koç Santarelli ile başarabileceklerine inandıklarını belirten kaptan, "Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok büyük fedakârlıklar yapıyoruz. Sonunda kupaya ulaşmış olmanın verdiği haz muhteşem" diye konuştu.

'BU SENE KENDİMİZE FAZLASIYLA GÜVENDİK'

Takımın önemli isimlerinden Hande Baladın ise "Ülkemize böyle güzel bir kupa getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu sene kendimize daha fazla güvendik. Bunun sonucu da güzel oldu. Sadece bu seneki emeklerimizin karşılığı değil, bu zamana kadar gösterdiğimiz tüm çabanın tezahürü bu. Soyunma odasında da buradaki gibi bir hava vardı" açıklamasını yaptı.

