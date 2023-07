Fenerbahçe’de Zimbru maçı hazırlıkları sürüyor! Kalede kim olacak?

F.Bahçe ilk resmi maçına çarşamba günü Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasıyla çıkacak. Zimbru'ya karşı kaleyi Altay Bayındır'ın mı yoksa İrfan Can Eğribayat'ın mı koruyacağı merak konusu. Hazırlık maçlarındaki tercihler, Altay'ın ağır bastığını gösteriyor. Teknik direktör İsmail Kartal 4 hazırlık karşılaşmasının 2'sinde Altay'ı, 1'inde İrfan Can'ı 90 dakika oynattı. Kızılyıldız'a karşı iki kaleci de 45'er dakika görev yaptı. 3-1 kaybedilen bu mücadelede iki golü Altay, bir golü de İrfan Can kalesinde gördü. 1-0 kazanılan Neftçi ve son olarak Samandıra'da basına kapalı oynanan ve 5-0 biten G.Birliği maçında Altay kalesini gole kapattı. İrfan Can ise Zenit'e (0-0) geçit vermedi. Ancak penaltı atışlarında kalesinde 4 gol gördü.