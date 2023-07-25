Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 25.7.2023 23:01

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA
Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Perşembe günü Arnavutluk'un Tiran ekibini konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Çalışmayı başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Tahir Güneş ve İbrahim Kemal Barış Dillioğlu da takip etti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman; kuvvet, sıçrama ve sürat çalışmalarıyla başlayıp pas antrenmanıyla devam etti. Siyah-beyazlılar son bölümde çift kale taktik maç yaptı.

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! Türkiye'nin önündeki en büyük engel diyerek duyurdu: Mücadelemizi taçlandıracağız
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
Daha çok beklersiniz
İşte Gökhan Günaydın gerçekleri! İmamoğlu ailesinin avukatı, belediyenin beyni! Ondan habersiz kuş bile uçmuyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA