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Giriş Tarihi: 26.7.2023 16:14

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den flaş Wilfried Zaha açıklaması! Galatasaray...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Wilfried Zaha açıklaması! Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı. Koç, ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdıkları Wilfried Zaha ile ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmeler yapılan Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından bir açıklama yayınladı.

23 Temmuz günü Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen sezon daha bitmeden görüşmelere başladığı Wilfried Zaha transferini resmen duyurdu. Sarı - kırmızılıların, ezeli rakibinin uzun süredir peşinde koştuğu ismi kadroya katması büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftar tarafından karşılandı.

GALATASARAY MALİYETİ KAP'A BİLDİRDİ

Sarı - kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın sözleşme detaylarını da açıkladı. Galatasaray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

'Transfer çalımı' olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a imza atmasının ardından Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki göstermişti.
İşte Ali Koç'un açıklamaları...

Başkan Ali Koç, açıklamarının devamında transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi;

"İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız.

Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da 'bu çıktı, bu çıktı' gibi isimler olacak. Erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılarda dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi kulüpler, çoğu Türk kulüpleri son dakikaya, transferin sonuna, bir de kiralık almak durumunda olduğumuz dönemler en sonuna kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor. Sona bırakıyor.

Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle doğru yoldayız."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den flaş Wilfried Zaha açıklaması! Galatasaray...
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