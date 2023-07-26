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Giriş Tarihi: 26.7.2023 14:07 Son Güncelleme: 26.7.2023 14:13

Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler! "Büyük bir yetenek, çok zekice transfer"

Toni Kroos’tan Arda Güler’e övgüler! Büyük bir yetenek, çok zekice transfer

Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Toni Kroos, yeni takım arkadaşı Arda Güler hakkında ilk izlenimlerini paylaştı. Alman yıldız, Arda'ya övgüler yağdırırken, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. ABD kampında açıklama yapan Kroos, Arda Güler'in olağan üstü teknik beceriye sahip olduğuna vurgu yaparken öğrenmeye çok açık bir karakter olduğunu ifade etti.

"ÇOK ZEKİCE TRANSFER"
Kroos, Arda için, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var ama Arda öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Arda Güler gibi büyük bir yetenek çıkarttı" ifadelerini kullandı.

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Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler! "Büyük bir yetenek, çok zekice transfer"
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