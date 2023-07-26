Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgüler! "Büyük bir yetenek, çok zekice transfer"

"ÇOK ZEKİCE TRANSFER"

Kroos, Arda için, "Arda Güler hakkındaki ilk izlenimlerim; büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var ama Arda öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Arda Güler gibi büyük bir yetenek çıkarttı" ifadelerini kullandı.