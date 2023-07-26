Trabzonspor, hazırlık maçında NK Triglav Kranj’ı 4 golle geçti

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı.

UMUT BOZOK 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Abdurrahman Bayram'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, kayarak vurduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

30. dakikada orta sahadan ilerleyen Kerem Şen'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok'un topu ağlara yollamasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.