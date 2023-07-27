Patrick Kluivert'ten iddialı sözler! "Rövanş için sabırsızlanıyorum"

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kluivert, takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

Maçın başında şanssız bir gol yediklerini, buna rağmen kendi oyunlarından taviz vermediklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçın her anında kendi futbolumuzu oynadık. Uzun süre 1-0 geride oynadık. Buna rağmen her an kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik. Şunu da söylemek istiyorum, rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha fazla gol atabilirdik, kaçırdıklarımız oldu. Ama genel olarak baktığımızda beklentimizin dışında bir şey gerçekleşmediğini söyleyebilirim." diye konuştu.