Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Patrick Kluivert'ten iddialı sözler! "Rövanş için sabırsızlanıyorum"
Giriş Tarihi: 27.7.2023 23:45

Patrick Kluivert'ten iddialı sözler! "Rövanş için sabırsızlanıyorum"

AA
Patrick Kluivert’ten iddialı sözler! Rövanş için sabırsızlanıyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Rövanş maçı için sabırsızlanıyorum. Çünkü işi Adana'ya da bırakmış olduk" dedi.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kluivert, takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

Maçın başında şanssız bir gol yediklerini, buna rağmen kendi oyunlarından taviz vermediklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçın her anında kendi futbolumuzu oynadık. Uzun süre 1-0 geride oynadık. Buna rağmen her an kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik. Şunu da söylemek istiyorum, rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha fazla gol atabilirdik, kaçırdıklarımız oldu. Ama genel olarak baktığımızda beklentimizin dışında bir şey gerçekleşmediğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Adana Demirspor'un tur şansını şu anda yüzde 50 olarak gördüğünü vurgulayan Kluivert, "Şu anda tur için iyi bir şansımız olduğunu biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Lig başlamadığı için farklı bir maçla uğraşmayacağız. Bu maçta kazanabilecek şanslar bulduk ama ekstra gol atamadık. Böyle bakıldığında ikinci maçı iç sahada oynamanın avantaj olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı
Kolay bir tercih yılı olacak
Pensilyanya'da büyük panik! FETÖ'cülerden peş peşe itiraflar...
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya rüya gibi başladı! Kanarya transferleriyle uçtu...
CHP yandaşı Aysever: Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Akşener ve İYİ Parti'dir
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Avrupa mesaisine avantajlı başladı! Kara Kartal, Tirana’yı 3 golle yendi…
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrick Kluivert'ten iddialı sözler! "Rövanş için sabırsızlanıyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA