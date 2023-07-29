Dusan Tadic’ten şampiyonluk sözleri! Dikkat çeken Orkun Kökçü açıklaması...

"FENERBAHÇE'Yİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTIĞINIZ ANLAYABİLİYORSUNUZ"

Teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuşan Dusan Tadic, "Aramızdaki ilişki çok iyi. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevdiğini gözlerinin içine baktığınız anlayabiliyorsunuz. Kendisi gayet açık biri. Fenerbahçe onun hayatı. Hem taraftarımız hem de başkanımıza şampiyonluk hediye etmekten başka bir şey istemiyor. Gözlerinden bile anlıyorsunuz bunu. Bize de bunu aşılamaya çalışıyor. Futbol için yaşayan birisi. Başarı için elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Zamanımız olursa balık tutmaya gitmek istiyoruz. Büyük bir balık tutmaya gideceğiz" diye konuştu.

Sahada asist mi yoksa golün mü kendisi için önce geldiği sorusu üzerine konuşan tecrübeli oyuncu, "Asisti tercih ederdim. Kendimle ilgili konuşmayı çok sevmem. İnsanların değerlendirmesini tercih ederim. Mükemmeliyetçi bir insanım. Yaptığım her işte en iyisi olmak isterim. Üç kelimeyle özetlemeyim diğer insanlar değerlendirsin" diyerek sözlerini tamamladı.