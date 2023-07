Dusan Tadic’ten şampiyonluk sözleri! Dikkat çeken Orkun Kökçü açıklaması...

"ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ AMA DERBİLERİ DE KAZANMAK İSTERİM"

Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Dusan Tadic, "Derbi maçları oynamaya her zaman alışığım ve oynadığım maçlarda da her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koyarım. Derbi maçlar camia açısından önemlidir. Benim için en önemli şey şampiyonluk. Bana 'Ligde oynayacağınız iki maçı da Galatasaray'a kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız" diye sorsanız, bunu kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluk isteyen ve şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü olmayan birisiyim. Kimin gol attığı önemli değil, ben şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu takıma şampiyonluk armağan etmek çok ama çok önemli. Müzede somut şeyler kupalardır. İçeride Emre, Roberto Carlos ve Alex'in fotoğrafları var. Kupaları var. Onlar buraya şampiyonluklar bıraktı. Ben de aynısını yapmak istiyorum. Şampiyonluk önemli ama derbileri de kazanmak isterim" dedi.

Şampiyonluk yaşaması durumunda neler hissedeceği hakkında da konuşan Tadic, "Açıkçası söz vermek zordur. Hayatın neler getireceğini bilemezsin. Tabi birkaç söz verebilirim. Burada olduğum sürece Fenerbahçe için ruhumu hayatımı vereceğim. Ben şampiyonluk kazanmak için buradayım. Bizim için tutku, bir takıntı. Öyle bir tutku ki bu, hem kulübe, hem başkanımıza hem de taraftarlarımıza bunu yaşatmamız lazım. Hepsi bunu fazlasıyla hak ediyor. Oyuncular olarak bizim de hak etmemiz lazım. İngiltere'de sezon sonuydu maç sonrası her şeyimi fırlatmıştım taraftarlara. Bu taraftarlar için özel bir şey. Maçtan sonra forma vermeyi severim. Bu taraftarları mutlu ediyor bizler de bunun için buradayız" şeklinde konuştu.