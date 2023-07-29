Fenerbahçe’de Tete heyecanı!

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bonservisini eline alan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi. Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcuya iyi bir maaş öneren sarı-lacivertliler, yer alacağı projeyi de aktardı. Genç yıldıza, Fenerbahçe'de kendini göstererek Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örneklerinin anlatıldığı ve transfere ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. İstanbul'dan Bodrum'a geçen Tete'nin kısa bir tatilin ardından kulübe kararını ileteceği belirtilirken, Suudi ekibi Al-İttihad ve iki İtalyan takımının da bu transferde rakip olduğu kaydedildi.