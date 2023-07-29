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Giriş Tarihi: 29.7.2023 09:52

Fenerbahçe'de Tete heyecanı!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de Tete heyecanı!

Sarı-lacivertli yönetim ile yüz yüze görüşen ve teklife çok sıcak bakan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa bir tatilin ardından kararını bildirecek.

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bonservisini eline alan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi. Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcuya iyi bir maaş öneren sarı-lacivertliler, yer alacağı projeyi de aktardı. Genç yıldıza, Fenerbahçe'de kendini göstererek Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örneklerinin anlatıldığı ve transfere ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. İstanbul'dan Bodrum'a geçen Tete'nin kısa bir tatilin ardından kulübe kararını ileteceği belirtilirken, Suudi ekibi Al-İttihad ve iki İtalyan takımının da bu transferde rakip olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'de Tete heyecanı!
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