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Giriş Tarihi: 31.7.2023 13:59

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Ndombele için yeni teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Ndombele için yeni teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için kulübü Tottenham'a yeni bir teklif yaptı.

Transfer döneminde bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan Tanguy Ndombele için yeni bir hamle geldi.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Sports Digitale'nin haberine göre; sarı-kırmızılı takım, daha önce Tottenham'a yaptığı 8 milyon euro'luk rakamı biraz daha yükseltti.

ÖDEME PLANI DEĞİŞTİ

Galatasaray, ayrıca Fransız futbolcu için yaptığı teklifte ödeme planı için yıl sayısını düşürdü.

GEÇEN YILI İTALYA'DA GEÇİRDİ

Tottenham'dan geçen sezon Napoli'ye kiralık giden 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ndombele, İtalyan ekibide 40 maçta sahaya çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

TOTTENHAM 62M€ ÖDEDİ

Tottenham'ın 2019 yılında 62 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Ndombele için yeni teklif!
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