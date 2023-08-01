Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda ve ABD son 16 turuna yükseldi
Giriş Tarihi: 1.8.2023 12:23

Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda ve ABD son 16 turuna yükseldi

DHA
Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda ve ABD son 16 turuna yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan son maçların ardından Hollanda grup llderi, ABD ise grup 2'ncisi olarak son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E Grubu'nda son maçlar oynandı. Dunedin Stadyumu'nda oynanan mücadelede Vietnam ve Hollanda karşı karşıya geldi. Hollanda, E Grubu son maçında Vietnam'ı 7-0 mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada Lieke Martens, 11'inci dakikada Katja Snoeijs, 18 ve 57'nci dakikalarda Esmee Brugts, 23 ve 83'üncü dakikalarda Jill Roord, 45'inci dakikada ise Danielle van de Donk kaydetti.

ABD GRUPTA İKİNCİ OLDU

Grubun diğer mücadelesinde, Portekiz ile ABD karşılaştı. Eden Park'ta oynanan mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçlarla Hollanda 7 puanla grubu 1'inci, ABD ise 5 puanla 2'nci tamamlayarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Öte yandan son 16 turuna kalan Hollanda ve ABD'nin rakipleri, yarın oynanacak G Grubu karşılaşmalarının ardından belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
Son Dakika: Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud 25 yaşında hayatını kaybetti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara uyarı: Gereği yapılacak!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform dönemini başlattık
Şerefsiz Çin mi diyecekler?
Alevi-Kürt meselesi ve İmamoğlu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
AK Partili Kasapoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'ulaşım' tepkisi: İzmir Belediyeciliği sınıfta kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda ve ABD son 16 turuna yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA