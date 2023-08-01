Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda ve ABD son 16 turuna yükseldi

ABD GRUPTA İKİNCİ OLDU

Grubun diğer mücadelesinde, Portekiz ile ABD karşılaştı. Eden Park'ta oynanan mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçlarla Hollanda 7 puanla grubu 1'inci, ABD ise 5 puanla 2'nci tamamlayarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Öte yandan son 16 turuna kalan Hollanda ve ABD'nin rakipleri, yarın oynanacak G Grubu karşılaşmalarının ardından belli olacak.