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Giriş Tarihi: 5.8.2023 15:42

Manchester United, Atalanta'dan Rasmus Hojlund'u renklerine bağladı

AA
Manchester United, Atalanta’dan Rasmus Hojlund’u renklerine bağladı

Manchester United, İtalya temsilcisi Atalanta forması giyen 20 yaşındaki Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund’u 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Milli Takımı formasını 6 kez giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Hojlund'un bonservis bedelinin 72 milyon sterlin olduğunu iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Kopenhag'da başlayan Hojlund, 2022'nin ocak ayında Sturm Graz'a, aynı yılın yaz transfer döneminde ise Atalanta'ya gitti.

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da 34 maça çıkan Hojlund, fileleri 10 defa havalandırdı.

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Manchester United, Atalanta'dan Rasmus Hojlund'u renklerine bağladı
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