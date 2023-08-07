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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:35

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi, Galatasaray'a Rodrigo De Paul'ü getiriyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi, Galatasaray’a Rodrigo De Paul’ü getiriyor

Mauro Icardi'yi bonservisiyle transfer eden Galatasaray'ın bir Arjantinli yıldızı daha kadrosuna katabileceği öne sürüldü. Mauro Icardi'nin transferde önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun Transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha takviyesi planladığı belirtilen Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ardından bir Arjantinliyi daha transfer edebileceği belirtiliyor.

AS kaynaklı haberde Galatasaray'ın Rodrigo De Paul için devrede olduğu belirtildi. Arjantinli yıldızı ikna edecek ismin ise Mauro Icardi olduğu kaydedildi. Mauro Icardi'nin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.

ATLETICO 35 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Atletico Madrid, iki sezondur takımda top koşturan Rodrigo De Paul için Udinese'ye 35 milyon Euro bonservis ödemişti. İspanyol ekibinde geride bıraktığımız sezonda 38 maça çıkan deneyimli orta saha 3 gol, 8 asistlik skor katkısı vermişti. Rodrigo De Paul'un Atletico Madrid ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi, Galatasaray'a Rodrigo De Paul'ü getiriyor
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