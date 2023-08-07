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Giriş Tarihi: 7.8.2023 09:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jorginho ateşi yaktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jorginho ateşi yaktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, ön libero için bir süredir Jorginho için temaslarda bulunuyordu. Arsenal ile görüşmelerini sürdüren ve 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden sarı-lacivertlilere tecrübeli yıldızdan iyi haber geldi.

Fenerbahçe, ön libero için bir süredir Jorginho için temaslarda bulunuyordu. Arsenal ile görüşmelerini sürdüren ve 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden sarı-lacivertlilere tecrübeli yıldızdan iyi haber geldi. Ayrılık isteğini kulübüne ileten İtalyan asıllı Brezilyalı oyuncu Arsenal'in, dün Manchester City ile oynadığı İngiltere Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 1-1 biten normal süre sonunda Arsenal, penaltılarla M.City'yi 4-1 yenerek sezona kupayla başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jorginho ateşi yaktı!
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