AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi bir taraftar hayatını kaybetti! UEFA’dan karar

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacak olan AEK ile Dinamo Zagreb takımlarının taraftarları birbirine girdi. Yunanistan'da bugün oynanması planlanan maç öncesi çıkan olaylar neticesinde bir taraftarın hayatını kaybetti.
🚨 AEK ve Dinamo Zagreb taraftarları arasında çıkan olaylar kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/7VayUeqAc2— Sabah Spor (@sabahspor) August 8, 2023
AEK'DAN HAYATIN KAYBEDEN TARAFTAR İÇİN MESAJ
UEFA, yaşanan olaylar sebebiyle AEK ve Dinamo Zagreb arasındaki karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. AEK kulübü, hayatını kaybeden Yunan taraftar için mesaj yayınladı: Michael, AEK seni asla unutmayacak! Katiller ve sorumlular ibretlik ceza alacak!