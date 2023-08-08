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Giriş Tarihi: 8.8.2023 11:54 Son Güncelleme: 8.8.2023 12:18

AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi bir taraftar hayatını kaybetti! UEFA'dan karar

AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi bir taraftar hayatını kaybetti! UEFA’dan karar

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşen AEK - Dinamo Zagreb takımlarının taraftarları arasında yaşanan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. UEFA, AEK ve Dinamo Zagreb arasındaki karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacak olan AEK ile Dinamo Zagreb takımlarının taraftarları birbirine girdi. Yunanistan'da bugün oynanması planlanan maç öncesi çıkan olaylar neticesinde bir taraftarın hayatını kaybetti.

AEK'DAN HAYATIN KAYBEDEN TARAFTAR İÇİN MESAJ

UEFA, yaşanan olaylar sebebiyle AEK ve Dinamo Zagreb arasındaki karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. AEK kulübü, hayatını kaybeden Yunan taraftar için mesaj yayınladı: Michael, AEK seni asla unutmayacak! Katiller ve sorumlular ibretlik ceza alacak!

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AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi bir taraftar hayatını kaybetti! UEFA'dan karar
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