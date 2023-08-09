Fenerbahçe’de Lincoln Henrique’nin sözleşmesi donduruldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor karşılaşması öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımda bulunan yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruya cevap verdi.
İsmail Kartal, "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SEVILLA KARŞISINDA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.