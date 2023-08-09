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Giriş Tarihi: 9.8.2023 16:43 Son Güncelleme: 9.8.2023 16:44

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu

Fenerbahçe’de Lincoln Henrique’nin sözleşmesi donduruldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor karşılaşması öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımda bulunan yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruya cevap verdi.

İsmail Kartal, "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

SEVILLA KARŞISINDA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu
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