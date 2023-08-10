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Giriş Tarihi: 10.8.2023 23:14

İrfan Can Kahveci, golle tanıştı

İrfan Can Kahveci, golle tanıştı

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon ilk golünü Maribor’a karşı kaydetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti geriden golleri Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, müsabakaya 11'de başlarken 62. dakikada fileleri havalandırdı. Polonyalı futbolcunun ceza sahası içinde verdiği pası iyi değerlendiren İrfan Can, takımının 2. golünü kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada yerini Ryan Kent'e bırakırken tribünler tarafından alkışlandı.

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İrfan Can Kahveci, golle tanıştı
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