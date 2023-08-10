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Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:52

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da yeni aday Batista Mendy!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da yeni aday Batista Mendy!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Orta sahaya transfer yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor, gözünü Fransa'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Angers'ta forma giyen Batista Mendy'i kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki ön libero için transfer teklifi de yapıldı.

Stoper, orta saha ve forvet transferlerine kilitlenen bordo-mavililerde Batista Mendy işi ciddiye biniyor.

Fransız gazeteci Brossard'ın haberine göre; Trabzonspor, Angers'ta forma giyen Mendy'nin peşinde. Fırtına'nın 23 yaşındaki Fransız ön libero için transfer teklifi yaptığı da ifade edildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 1.91 boyundaki oyuncuya iyi bir projeyle gidildiği bildirildi.

Trabzonspor kurmaylarının şartları zorlamayı planladığı da öğrenildi. Mendy, bu sezon Fransa liginde 35 maçta forma giyindi. (Fotomaç)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da yeni aday Batista Mendy!
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