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Giriş Tarihi: 15.8.2023 15:47

Janio Bikel, Gaziantep FK’ da

Janio Bikel, Gaziantep FK’ da

Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya Ligi takımlarından Khimki'de forma giyen orta saha oyuncusu Janio Bikel’i kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya Ligi takımlarından Khimki'de forma giyen orta saha oyuncusu Janio Bikel'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, Rus temsilcisi Khimki'nin 28 yaşındaki orta sahası Janio Bikel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rusya Ligi takımlarından Khimki'de forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Janio Bikel ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Janio Bikel, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini iki yıllık kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Janio Bikel'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Janio Bikel, Gaziantep FK’ da
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