Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa’da! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Kulübü, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir.