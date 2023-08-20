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Giriş Tarihi: 20.8.2023 18:02

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente sahasında galip

DHA
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi Twente sahasında galip

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Twente, Hollanda Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Zwolle'yi 3-1 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında Twente sahsında PEC Zwolle'yi konuk etti. Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Sadilek, 76'ncı dakikada Steijn ve 90+4'üncü dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle'nin tek golünü ise 33'üncü dakikada penaltıdan Druijf kaydetti.

Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente sahasında galip
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