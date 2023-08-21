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Giriş Tarihi: 21.8.2023 17:07 Son Güncelleme: 21.8.2023 17:18

Beşiktaş, Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, Zaynutdinov’u kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, yeni transferi Kazak uyruklu Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, 2023-24 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Beşiktaş, Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını açıkladı
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