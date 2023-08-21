İspanya-İngiltere finalinde şok görüntü! Luis Rubiales’in o hareketi tepkilere sebep oldu

FİNALE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜLER

Maçın ardından düzenlenen kupa seremonisinde skandal görüntüler ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, İspanyol oyuncu Jenni Hermoso'ya madalya taktıktan sonra dudağından öptü.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Jenni Hermoso'yu dudağından öptükten sonra yapılan eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Gerçekten aptalları dikkate almamalıyız. Bu, iki arkadaşın bir kutlamasayd. Bu saçmalıkları dinlemek için burada değiliz. Bunu görmezden gelelim ve iyi şeylerin tadını çıkaralım. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Aptallar saçmalıklarına devam etsin. Aptal olmayanları dikkate alalım. Saçma ve kötü bir şey yapmadım." dedi.