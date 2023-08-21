İspanya-İngiltere finalinde şok görüntü! Luis Rubiales’in o hareketi tepkilere sebep oldu

Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde dün İspanya rakibi İngiltere'yi 29. dakikada Olga Carmona Garcia'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
TARİHİNDE BİR İLK
Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamış oldu. İspanya'nın yıldız oyuncusu Jenifer Hermoso, Aitana Bonmati Conca ve Alba Maria Redondo Ferrer; Dünya Kupası'nı 3'er golle bitirdi.
FİNALE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜLER
Maçın ardından düzenlenen kupa seremonisinde skandal görüntüler ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, İspanyol oyuncu Jenni Hermoso'ya madalya taktıktan sonra dudağından öptü.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Jenni Hermoso'yu dudağından öptükten sonra yapılan eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Gerçekten aptalları dikkate almamalıyız. Bu, iki arkadaşın bir kutlamasayd. Bu saçmalıkları dinlemek için burada değiliz. Bunu görmezden gelelim ve iyi şeylerin tadını çıkaralım. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Aptallar saçmalıklarına devam etsin. Aptal olmayanları dikkate alalım. Saçma ve kötü bir şey yapmadım." dedi.
HERMOSO: "BUNDAN HOŞLANMADIM"
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales tarafınfan dudağından öpülen İspanyol futbolcu Jenni Hermoso, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Hermoso, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." dedi.