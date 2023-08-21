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Giriş Tarihi: 21.8.2023 11:22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Nicolas Dominguez'den F.Bahçe'ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Nicolas Dominguez’den F.Bahçe’ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok yıldız transfer imza atan sarı lacivertlilerin listesinde yer alan Nicolas Dominguez ile ilgili takımından flaş bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nicolas Dominguez için Bologna'dan açıklama geldi. Kulübün CEO'su Claudio Fenucci, Arjantinli oyuncuyu bırakmak istemediklerini söyledi.

Fenucci, "Nico için yeni bir teklifte bulunduk. Cevabını bekliyoruz. Onu burada tutmak istiyoruz. Çünkü hâlâ önemli beklentileri olan bir oyuncu" dedi.

Bologna formasıyla 110 maça çıkan Dominguez, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı. Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu. Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İtalyan pasaportu da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Nicolas Dominguez'den F.Bahçe'ye kötü haber!
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