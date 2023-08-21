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Giriş Tarihi: 21.8.2023 09:41

Son dakika Trabzonspor haberi: Kanatta sağlam oyuncu kalmadı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Kanatta sağlam oyuncu kalmadı

Son dakika Trabzonspor haberi: Galatasaraylı Boey’in dirsek darbesi sonucu sahayı sedyeyle terk eden Mısırlı yıldız Trezeguet'nin tedavisine başlandı. Bordo-mavili takımda daha önce kanat oyuncuları Visca ve Orsic de sakatlanmıştı.

Trabzonspor, arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla adeta şoka girdi. Sakat oyuncuların yokluğu G.Saray karşısında hissedilirken, sol kanat Trezeguet'nin aldığı dirsek darbesiyle kaburgası kırıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun tedavisine başlanırken, Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı. Yıldız futbolcunun, 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maçta darbe alarak oyundan çıkan Trezeguet'nin muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir" dedi.

EDIN VISCA İÇİN BİR İHTİMAL VAR

Takımın sağ kanadı Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Mislav Orsic'in tedavileri devam ederken, kasık sakatlığı yaşayan Visca'nın iyileşmesi halinde haftaya oynanacak Ç.Rizespor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor.

TRABZONSPOR 8 AYDIR DERBİ KAZANAMIYOR

Bordo-mavililer, 8 ay önce oynadığı F.Bahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbi maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla kaybetti, Beşiktaş'la golsüz berebere kaldı. Geçen sezon G.Saray'a karşı çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son derbi zaferini 24 Aralık 2022'de evinde oynadığı F.Bahçe maçında alan Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Kanatta sağlam oyuncu kalmadı
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