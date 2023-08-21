Son dakika Trabzonspor haberi: Kanatta sağlam oyuncu kalmadı

Trabzonspor, arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla adeta şoka girdi. Sakat oyuncuların yokluğu G.Saray karşısında hissedilirken, sol kanatHastaneye kaldırılan futbolcunun tedavisine başlanırken, Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı.Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maçta darbe alarak oyundan çıkantespit edilmiştir" dedi.Takımın sağ kanadı Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Mislav Orsic'in tedavileri devam ederken, kasık sakatlığı yaşayan Visca'nın iyileşmesi halinde haftaya oynanacak Ç.Rizespor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor.Bordo-mavililer, 8 ay önce oynadığı F.Bahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbi maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla kaybetti, Beşiktaş'la golsüz berebere kaldı. Geçen sezon G.Saray'a karşı çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son derbi zaferini 24 Aralık 2022'de evinde oynadığı F.Bahçe maçında alan Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı.