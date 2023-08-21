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Giriş Tarihi: 21.8.2023 10:56

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Bruno Petkovic'ten vazgeçmiyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Bruno Petkovic’ten vazgeçmiyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Trabzonspor, teknik direktör Bjelica'nın gözdesi olan yıldız golcü Bruno Petkovic transferine tam anlamıyla yoğunlaşmış durumda. İşte detaylar...

Maxi Gomez'in kiralık transferi için Cadiz Kulübü'yle anlaşan Trabzonspor, hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de maaş bütçesini rahatlatacak. Bu gelişmenin ardından gözler forvet transferine çevrilirken, gündemdeki 1 numaralı isim elbette Bruno Petkovic... Haftalardır oyuncuyu bekleyen Bordo-Mavililer, Dinamo Zagreb'in Devler Ligi'nden elenmesinin ardından düğmeye bastı. Daha önce yapılan görüşmelerde 'Şampiyonlar Ligi eleme maçlarımız bitmeden Petkovic'i bırakamayız' diyen Hırvat kulübü, önceki gece AEK'ya 3. turda elendi.

1 YIL KONTRATI KALDI

Yıldız forvet ile maddi konular dahi tüm detaylarda çoktan anlaşan Trabzonspor, artık bu transfere bir an önce nokta koymak istiyor. Dinamo Zagreb cephesiyle hemen görüşen ve son teklifini yineleyen Fırtına, 1 yıl kontratı bulunan Petkovic'i 3 milyon Euro civarı bir bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica da eski öğrencisine gelmesi için yoğun pres yapıyor.

EĞER D.ZAGREB DİRETİRSE...

Daha önce Orsic'in transferinde kilit rol oynayan Bjelica, Dinamo Zagreb'te Petkovic ile 2 sene çalışmış ve 28 yaşındaki oyuncunun Hırvatistan Milli Takımı'na gitmesinde en önemli pay sahiplerinden biri olmuştu. Trabzonspor'un hafta içinde bu transferi çözüme kavuşturması bekleniyor. Aksi takdirde daha fazla beklenmeyecek ve listedeki diğer isimlerden biri takıma kazandırılacak. (Fanatik)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına Bruno Petkovic'ten vazgeçmiyor!
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