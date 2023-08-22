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Giriş Tarihi: 22.8.2023 22:57

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam etti

İHA
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Bükreş'e gidecek. Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yarın saat 20.00'de maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam etti
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