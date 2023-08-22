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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:25

Manchester City'den Jeremy Doku'ya 60 milyon Euro

Manchester City’den Jeremy Doku’ya 60 milyon Euro

Manchester City, Jeremy Doku için Rennes ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, bu transfer için 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

Manchester City, Rennes'ten Jeremy Doku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Doku'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Manchester City'nin, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. İngiliz ekibinin, bu hafta sonuna kadar Belçikalı futbolcunun transferini tamamlamak istediği kaydedildi.

Rennes, Jeremy Doku'yu 2020 yılından Anderlecht'ten 26 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Manchester City'den Jeremy Doku'ya 60 milyon Euro
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