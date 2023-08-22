Okan Buruk’tan Tete açıklaması! Milyonlarca taraftar merak ediyordu...

İki takım için de önemli bir karşılaşma oynanacağını ifade eden Okan Buruk, "İki takım da buraya kadar geldi. Buradan sonra iki takımında amacı Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz, kendimizin de ne kadar istekli olduğunu biliyorum. İki tane maç var. İki maçı da hedefleyerek hazırlandık. İlk maçı burada, ikinci maçı sahamızda oynayacağız. Oyun olarak güçlü bir rakip olduğunu, özellikle kendi sahasında iyi işler yaptığını, yaptığımız analizlerde gördük. Biz de burada kendi kalitemizi, konsantrasyonumuzu ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir karşılaşma olur" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLMEK"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu dile getiren Buruk, "Burada Zalgiris'ten farklı olarak güzel bir stat atmosferi var ve zemin değişik bir sentetik saha. Burada oynanan maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını rakibimizi izlerken gördük. Biz de bugün antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. İki turu geçtik, üçüncü turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, Türk takımları için çok değerli, önemli. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tek hedefimiz kaderimizi, geleceğimizi belirlemek. Bunun iki tane yönü var. Birincisi kulüplerin finansal olarak elde ettiği gelir. İkincisi de oyuncuların ve bizlerin Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın verdiği heyecanı yaşaması. Bu hiçbir parayla tarif edilemez. İsteğimiz, arzumuz hiçbir şeyi bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak" şeklinde konuştu.