Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ermenistan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 24.8.2023 17:04

Ermenistan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

DHA
Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımımızın, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de karşılaşacağı rakibi Ermenistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Ukraynalı teknik direktör Oleksandr Petrakov tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Ognjen Cancarevic (FC Alashkert), Arsen Beglaryan (FC Ararat-Armenia), Stanislav Buchnev (FC Pyunik)
DEFANS: Varazdat Haroyan (FC Astana), Kamo Hovhannisyan (FC Astana), Georgiy Harutyunyan (FC Krasnodar), Nair Tiknizyan (FK Lokomotiv Moskva), André Calisir (IF Brommapojkarna), Styopa Mkrtchyan (NK Osijek), Zhirayr Margaryan (FC Urartu), Erik Piloyan (FC Urartu), Sergey Muradyan (FC Noah), Taron Voskanyan (FC Alashkert)
ORTA SAHA: Eduard Spertsyan (FC Krasnodar), Tigran Barseghyan (ŠK Slovan Bratislava), Vahan Bichakhchyan (MKS Pogon Szczecin), Lucas Zelarayan (Al-Fateh SC), Ugochukwu Iwu (FC Rubin), Artak Dashyan (FC Pyunik), Wbeymar Angulo (FC Alashkert), Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia)
FORVET: Norberto Briasco Balekian (CA Boca Juniors), Sargis Adamyan (1.FC Köln), Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach)
Eylül ayındaki ilk müsabakasında 8 Eylül'de Türkiye ile oynayacak Ermenistan, 11 Eylül'de ise kendi sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi!
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA | Rus ajans dünyaya duyurdu: Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü!
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu
Ağız tadıyla ölmek
CHP yandaşı gazeteciden bomba Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul'da aday gösterilmeyebilir
Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve ortaklarına mesaj: Millete hesap verin
ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA