Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

Ukraynalı teknik direktör Oleksandr Petrakov tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Ognjen Cancarevic (FC Alashkert), Arsen Beglaryan (FC Ararat-Armenia), Stanislav Buchnev (FC Pyunik)

DEFANS: Varazdat Haroyan (FC Astana), Kamo Hovhannisyan (FC Astana), Georgiy Harutyunyan (FC Krasnodar), Nair Tiknizyan (FK Lokomotiv Moskva), André Calisir (IF Brommapojkarna), Styopa Mkrtchyan (NK Osijek), Zhirayr Margaryan (FC Urartu), Erik Piloyan (FC Urartu), Sergey Muradyan (FC Noah), Taron Voskanyan (FC Alashkert)

ORTA SAHA: Eduard Spertsyan (FC Krasnodar), Tigran Barseghyan (ŠK Slovan Bratislava), Vahan Bichakhchyan (MKS Pogon Szczecin), Lucas Zelarayan (Al-Fateh SC), Ugochukwu Iwu (FC Rubin), Artak Dashyan (FC Pyunik), Wbeymar Angulo (FC Alashkert), Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia)

FORVET: Norberto Briasco Balekian (CA Boca Juniors), Sargis Adamyan (1.FC Köln), Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach)

Eylül ayındaki ilk müsabakasında 8 Eylül'de Türkiye ile oynayacak Ermenistan, 11 Eylül'de ise kendi sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.