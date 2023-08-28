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Giriş Tarihi: 28.8.2023 15:08

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer 9 ay sonra antrenmanlara başladı

İHA
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer 9 ay sonra antrenmanlara başladı

Aralık 2022'de sağ bacağında kırığa rastlanan ve ameliyat olan Alman kaleci Manuel Neuer, 9 ay sonra tekrardan antrenmanlara başladı.

Alman kaleci Manuel Neuer, 2022 Dünya Kupası sonrasında çıktığı tatilde kayak yaparken ayağını kırmasının ardından ameliyat olmuş ve tedavi sürecine başlanmıştı. Bayern Münih'in kaptanı, bugün 9 ay aradan sonra tekrardan antrenmanlara başladı.

Konuyla ilgili Bayern Münih resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan antrenmanda 37 yaşındaki kalecinin, sakatlığından bu yana ilk kez kaleci takımıyla bir antrenmanı tamamladığı ve sahalara geri dönüşü için bir sonraki adıma geçildiği belirtildi.

Tecrübeli eldiven, geride kalan sezonun büyük bir bölümünde sakat olması nedeniyle 12'si Bundesliga, 3'ü Şampiyonlar Ligi ve 1'i Almanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 16 maçta forma giyerken, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer 9 ay sonra antrenmanlara başladı
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