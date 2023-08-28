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Giriş Tarihi: 28.8.2023 10:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer operasyonunun bedeli 5.3 milyon Euro!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da transfer operasyonunun bedeli 5.3 milyon Euro!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başından bu yana kadrosuna birçok yıldız ismi dahil eden Galatasaray, giden isimleri de dahil edince sadece 5.3 milyon Euro transfer harcaması yaptı.

Kadroda yeniden yapılanmaya giren Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Gomis, Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Adekugbe'ye veda etti.

Emre Kılınç ve Alpaslan Öztürk ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar; Taylan Antalyalı-Cicaldau- Yusuf Demir üçlüsünü bedelsiz kiraladı.

Mohamed ve Morutan'ın satışından ise 8.750 milyon Euro kasaya girdi. Kiralık giden Ross, Zaniolo ve Yunus'tan ise 5 milyon 750 bin Euro gelir elde etti.

Zaha, Tete ve Ziyech gibi dünya yıldızlarına bonservis ödemeyen Galatasaray'a Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Siraçhan Nas, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve İcardi'nin maliyeti 18.3 milyon Euro oldu. Angelino'nun kiralama bedeli ise 1.5 milyon Euro.

Gelenler ve gidenler kıyaslandığında mevcut durumda kasa eksi 5.3 milyon Euro (151 milyon TL).

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer operasyonunun bedeli 5.3 milyon Euro!
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