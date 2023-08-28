Son dakika haberleri: Aston Villa ile ilk maçına çıkan Zaniolo, taraftarları kendisine hayran bıraktı!

Aston Villa, Premier Lig'in 3. haftasında Burnley deplasmanına konuk oldu. Turf Moor'daki maçı Aston Villa 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Matty Cash ve 61. dakikada Moussa Diaby attı. Burnley'in tek golü 47. dakikada Lyle Foster'dan geldi.

ZANIOLO SONRADAN GİRDİ

Aston Villa'da Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, 73. dakikada Moussa Diaby yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa, ligde 6 puana yükseldi. Burnley ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.

TARAFTARI MEST ETTİ

İtalyan yıldız gösterdiği mücadele ile Aston Villa taraftarını kendine hayran bıraktı. Aston Villa taraftarları sosyal medya hesaplarından Zaniolo için övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlar:

DG: ''Nicolo tam bir topçu''

Marcus: ''Nicolo için de harika bir başlangıçtı, süper enerjik görünüyordu! Bu sezon çok büyük fark yaratacağına eminim.''

Matt Lynch: ''Zaniolo'nun soğukkanlığı çok iyi ve yüksek''

Talk Villa: ''Geldiğinden beri Zaniolo gerçekten olumlu. Topun dışında çok çalışıyor, topa hakimken kendinden emin, doğrudan ve tehditkar.''

Gareth Cooper: ''Sağlam ve oldukça rahat bir deplasman galibiyeti. Digne, Diaby ve Cash bugün benim için öne çıkıyor. Zaniolo çok etkileyici bir başlangıç yaptı ve bugün gösterdiği bağlantı oyunu tam olarak onun getirilmesinin sebebiydi. Kadronun güçlendirilmesi açısından önümüzde büyük bir hafta var.''

Adam Clarke: ''Cash, Carlos, Kamara ve McGinn bugün muhteşemdi. Zaniolo bizim için bir oyuncu olacak. 2. yarının başındaki 15 dakikayı saymazsak muhteşem bir performanstı. Oyunu kontrol ettik. Zaman zaman harika futbol oynadık.''

Tom Nightingale: ''Evet, şu ana kadar Zaniolo'dan çok keyif alıyorum.''