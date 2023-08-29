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Giriş Tarihi: 29.8.2023 13:38

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da gündem yeniden Nwakaeme! Yönetim...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da gündem yeniden Nwakaeme! Yönetim...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Trabzonspor'un kazandığı başarılarda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, Fırtına'dan ayrıldıktan sonra Arap yarımadasının yolunu tutmuş, Al Fahya ile anlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu burada aradığını bulamadı.

Al Fahya'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun adı yeniden eski kulübü Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-mavili yönetimin, kötü gidişat üzerine kulübün efsanelerinden kabul edilen 34 yaşındaki futbolcuyu kiralayabileceği konuşuluyor.

Nwakaeme ismi, yönetimin masasında duruyor. Taraftar 1 sezon da olsa bordo-mavili formayı giymesini istiyor. (Fotomaç)

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da gündem yeniden Nwakaeme! Yönetim...
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