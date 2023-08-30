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Giriş Tarihi: 30.8.2023 11:10 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:10

FENERBAHÇE HABERİ | Lincoln Henrique geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERİ | Lincoln Henrique geri dönüyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla mücadelesinde sakatlanan Lincoln Henrique konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu sayısına göre ise sözleşme durumunun yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Sevilla maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle aylardır takımından uzak kalan Lincoln Henrique, bir süredir düz koşulara başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağını açıklasa da yönetim ya da teknik heyet bu konuyu henüz kesinleştirmiş değil. Çünkü Brezilyalı yıldız beklenenden erken dönüyor.

''ÇOK ÖZLEDİM'' MESAJI
Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Lincoln Henrique'nin kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu sayısına göre ise sözleşme durumunun yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Önceki gün "Çok özledim" mesajı paylaşarak taraftarlardan yüzlerce mesaj alan Sambacı'nın özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmalarına devam ettiği belirtildi. (Milliyet)

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FENERBAHÇE HABERİ | Lincoln Henrique geri dönüyor
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