Trabzonspor Mendy transferinde mutlu sona ulaştı!

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan fakat daha sonra Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a karşı boyun eğen Trabzonspor, lige istediği şekilde başlayamadı.
FIRTINA'YA ÇİFTE ŞOK! TEKLİC VE EREN SAKATLANDI
Önemli oyuncularının sakatlığı nedeniyle sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'a, iki futbolcusundan daha kötü haber geldi. Rize maçı sonrası ağrı hisseden Eren Elmalı'nın MR'ında, sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Tonio Teklic'in de sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışına rastlandığı açıklandı. İki oyuncu da Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
NENAD BJELICA: DAHA İSTEKLİ VE AGRESIF OLACAĞIZ
Üst üste iki mağlubiyetin ardından bordo-mavili futbolculara teknik direktör Nenad Bjelica'dan motivasyon konuşması geldi. Hırvat çalıştırıcının talebeleriyle yaptığı toplantıda, "Yeni bir oluşum içindeyiz. Bu tip skorlar yaşanabilir. Pes etmek, vazgeçmek yok. Daha istekli, daha agresif olacağız" dediği öğrenildi.
FIRTINA, YENİ TRANSFERDE MUTLU SONA ULAŞTI
Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordomavililerin, kadroya katmaya hazırlandığı son isim Batista Mendy...
23 yaşındaki ön liberonun kulübü Angers ile 5 milyon Euro bonservis bedeli artı 1 milyon Euro bonus üzerinden anlaşmaya varan Fırtına, oyuncuyu da büyük ölçüde ikna etti. Kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Fransız futbolcu, sonrasında fikir değiştirerek 900 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşmeye prensipte "Evet" dedi.
Yönetimin, Mendy'ye cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçına kadar imza attırıp, oyuncuyu teknik heyetin emrine vermeyi hedeflediği belirtildi. Angers ile iyi kamp dönemi geçiren ve resmi maçlara da çıkan Mendy, hazır şekilde takıma katılacak.