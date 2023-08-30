Trabzonspor Mendy transferinde mutlu sona ulaştı!

23 yaşındaki ön liberonun kulübü Angers ile 5 milyon Euro bonservis bedeli artı 1 milyon Euro bonus üzerinden anlaşmaya varan Fırtına, oyuncuyu da büyük ölçüde ikna etti. Kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Fransız futbolcu, sonrasında fikir değiştirerek 900 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşmeye prensipte "Evet" dedi.