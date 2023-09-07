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Giriş Tarihi: 7.9.2023 15:11

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk"

İHA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, koydukları hedefler için durmadan çalıştıklarını belirterek, "Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro sadece kağıt üzerindeki değeriyle değil, sahaya koyduğu kaliteyle Avrupa’daki özlediğimiz başarılara bizi taşıyacak, buna yürekten inanıyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü ile bir kargo şirketi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Sponsor firma Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre, Galatasaray Futbol Takımı antrenman ekipmanlarının sırtında sponsor firmanın logosu yer alacak.

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, koydukları hedefler için durmadan çalıştıklarını belirterek, "Galatasaray'ın özünde hiçbir bahane arkasına sığınmadan başarıya ulaşmak, bunun için çalışmak vardır. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Koyduğumuz hedefler için durmadan çalışıyoruz. Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro sadece kağıt üzerindeki değeriyle değil, sahaya koyduğu kaliteyle, Avrupa'daki özlediğimiz başarılara bizi taşıyacak, buna yürekten inanıyorum. Nitekim bu sürecin ilk adımını da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak gerçekleştirdik. Bu başarıya giderken yanımızdaki bizimle aynı hayalleri taşıyan markaların olmasını çok değerli buluyorum. Gelirlerimizi arttırmamız için bu anlaşmaların sayısının daha da fazla olması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Buradan kalbi her an Galatasaray için atan taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu sene daha büyük hedefler içindeyiz. Geçen sene olduğu gibi onların verdiği destek bu zorlu yolda daha kolay yürüyebilmemiz için çok önemli. Sosyal medyada yazılanların, yapılan kirli hesapların kafalarını karıştırmasına izin vermesinler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşacağız. Yine birlik içinde başarıya ulaşacağız. Başarılarımızla hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk"
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