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Giriş Tarihi: 11.9.2023 15:18 Son Güncelleme: 11.9.2023 15:39

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Paul Onuachu resmen Trabzonspor’da! İşte maliyeti...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Southampton'ın forveti Paul Onuachu'yu 1 yıllığına kiraladığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Southampton'dan forvet Paul Onuachu'yu bir yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Onuachu'nun maaşını da duyuran bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti...
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