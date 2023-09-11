Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Paul Onuachu resmen Trabzonspor’da! İşte maliyeti...

Trabzonspor, Southampton'dan forvet Paul Onuachu'yu bir yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Onuachu'nun maaşını da duyuran bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.