Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gökhan İnler 6 yıl sonra geri dönüyor! Önce futbolcu sonra sportif direktör

Beşiktaş'a 2016 yılında Leicester City'den gelen ve siyahbeyazlı formayı bir yıl giyip Başakşehir'e giden Gökhan İnler, son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı. Geçen sezonun bitiminde Güney ekibi ile yollarını ayıran ve boşta olan 39 yaşındaki orta saha, 6 yıl sonra Kartal'a döndü.

1 yıllık imza atacak Gökhan, sezon sonunda Beşiktaş ile Napoli arasında oynanacak karşılaşma ile jübilesini yapacak. UEFA'nın MIP (Uluslararası milli oyuncular için master) programına kabul edilen tecrübeli futbolcu, eğitimlerini tamamladıktan sonra sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor. İnler duygularını, "Beşiktaş'a yeniden döndüğüm için çok mutluyum" diyerek dile getirdi.

623 MAÇTA 41 GOL-42 ASİST

Kariyerine 1998-99'da İsviçre'nin Olten şehrinin takımında başladı. Sırasıyla Solothurn 2, Basel U21, Aarau, Zürich, Udinese, Napoli, Leicester, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giydi.

Futbol hayatında en çok İtalya'da oynadı. Udinese ve Napoli ile Serie A'da 259 müsabakaya çıktı. 15 gol atarken, 19 asist yaptı.

Süper Lig'de toplam 116 karşılaşmada görev alırken 5499 dakikaya 4 gol-6 asist sığdırdı.

Türk Milli Takım formasını U21 düzeyinde (2006) sadece bir kez giydi. Aynı yıl tercihini İsviçre'den yana kullandı. Burada 89 kez milli oldu, 7 gol attı.

Adana Demirspor ile geçen sezon 31 maça çıktı. Takımına 2 gol-3 asistlik katkı verdi.