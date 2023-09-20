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Giriş Tarihi: 20.9.2023 14:08

Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu: Pazartesi imzaladım, pazar maça çıktım

MEHMET ÖZCAN
Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu: Pazartesi imzaladım, pazar maça çıktım

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 4’te 4 yaparak lige başlayan ve 7.5 milyon TL bütçe lle zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor‘un başarısında aslan payı çiçeği burnunda teknik adam Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu’na ait.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 4'te 4 yaparak lige başlayan ve 7.5 milyon TL bütçe lle zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor'un başarısında aslan payı çiçeği burnunda teknik adam Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'na ait.

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra uzun yıllar sportif direktörlük yapan Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, teknik adamlık macerasına Nazilli Belediyespor'da adım attı.

İşte Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun açıklamaları:

''Bu takımla sezon öncesinde bırakın hazırlık maçını kamp bile yapamadım. Pazartesi imzayı attım, pazar takımın başında maça çıktım. İlk başta şüpheler vardı ama kazandıkça Nazilli halkı da destek vermeye başladı, dolu tribünlere karşı oynuyoruz. Altyapıdan 12 oyuncuyla kadroyu tamamladık, zaten 6'sına ilk 11'de görev veriyorum. Umarım burada güzel bir hikaye yazacağız.''

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Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu: Pazartesi imzaladım, pazar maça çıktım
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