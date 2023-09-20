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Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:02

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ghezzal’ın gözü ilk 11’de

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ghezzal’ın gözü ilk 11’de

Son dakika Beşiktaş haberi: Yaşadığı sakatlıklar sonrası yavaş yavaş forma giymeye başlayan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, yeniden takımın değişmezi olmak için büyük bir çaba harcıyor.

Beşiktaş'ın geçirdiği sakatlıklar nedeniyle geçen sezon faydalanamadığı Rachid Ghezzal, yaz dönemi hazırlıklarında bir kez daha aynı sorunla karşı karşıya kalmıştı. Tedavisinin ardından Sivas maçının son 3 dakikasında takıma dahil olan Cezayirli kanat, Trabzon deplasmanında da 67. dakikada oyuna girdi. Tecrübeli futbolcunun hedefi ise yeniden takımın değişmezleri arasında yer almak. Bunun için yoğun çaba harcayan 31 yaşındaki yıldızın, uyku düzeni ve beslenmesine çok dikkat ettiği, ayrıca özel çalışmaları disiplinli bir şekilde uyguladığı belirtildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ghezzal’ın gözü ilk 11’de
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