SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Sabrın sonu Enis Destan

Trabzonspor'da yıldızını parlatan isimlerden biri de Enis Destan oldu. 2021- 22'nin ara döneminde Altınordu'dan alınan ancak sadece 1 maçta şans bulup, sezon sonunda da Polonya'nın Warta Poznan takımına kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki oyuncunun dönüşü muhteşem oldu.

Enis, kamp döneminde teknik direktör Bjelica'nın gözüne girmeyi başarırken oynadığı 4 maçta, 2 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

PEPE'YE ÖZEL PROGRAM

Bu arada Trabzonspor'da sezonun flaş transferlerinden Nicolas Pepe, fiziksel olarak hazır olmadığı için Beşiktaş maçında forma giyememişti. Fildişi Sahilli oyuncunun takımla aynı seviyeye gelmesi için teknik heyet tarafından özel bir program hazırlandı.

Takımla da antrenmanlar yapan Pepe'nin, ligin 8. haftasından sonra verilecek milli araya kadar hazır hale gelmesi amaçlanıyor.