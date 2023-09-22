Almanya A Milli Futbol Takımı’nın yeni hoacsı Julian Nagelsmann oldu

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtilerek Nagelsmann'ın DFB'nin tarihinde milli takımın 12. teknik direktörü olduğu bilgisi paylaşıldı.